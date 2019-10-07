طرح حسين الجسمي أغنية جديدة بعنوان أبكي

قام الفنان الإماراتي الشهير حسين الجسمي بطرح البرومو الجديد لأغنية الجديدة التي كانت تحمل عنوان أبكي أغاني وذلك عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك من أجل أن يثير شوق الجماهير قبل أن يقوم بنشرها خلال موعدها الرسمي في الأيام المقبلة.

حيث أن هذه الأغنية من كلمات الفنان عبد الرحمن بن مساعد وكانت من توزيع الأستاذ وليد فايد وألحان الأستاذ صادق الشاعر، ومن الجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان حسين الجسمي أغنية أعز الناس حيث حققت هذه الأغنية نجاحاً مبهراً وأعجب بها عدد كبير من الجماهير، وكانت من كلمات الأستاذ سلطان بن محمد رؤية وألحان حسين الجسمي وكانت من توزيع الأستاذ حسام كامل.