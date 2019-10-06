مواعيد عرض فيلم الممر على ON E اليوم الأحد والإعادة على قناة DMC

فيلم الممر من أكثر الأفلام المنتظرة والتي يترقبها الجمهور بشدة وشكل كبير بعد أن حقق ايرادات ضخمة للغاية في جميع السينمات المصرية، فيلم الممر بطولة الفنان احمد عز وكل من أحمد رزق، إياد نصار،أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد وباقة كبيرة من الممثلين المساعدين، ويدور فيلم الممر حول أحداث حرب السادس من أكتوبر 1973 وقصة من قصص أحد قوات سلاح الصاعقة المصرية بدءا من النكسة حرب 1967 وحتي حرب الأستنزاف وقد كانت آراء النقاد قوية جدا بحق فيلم الممر الذي إستخدم مؤثرات ضخمة للغاية وحديثة في السينيما المصرية بالإضافة إلى موسيقي عمر خيرت التي جعلت من الفيلم ملحمة درامية والمخرج المعروف شريف عرفة جعله من أفضل الأفلام الحربية على مر تاريخ السينما المصرية.

مواعيد عرض فيلم الممر على قناة ONE

يتم عرض فيلم الممر للمرة الأولى على شاشات التلفاز المصري عبر قناة ONE أون أي الفضائية وذلك اليوم الأحد في ذكري إحتفالات السادس من أكتوبر، يتم عرض فيلم الممر اليوم الاحد في تمام الساعة العاشرة مساءا “10“ويتم إعادته يوم الاثنين السابع من أكتوبر في تمام الساعة الخامسه مساءا “5“.

مواعيد عرض فيلم الممر على قناة DMC

بالنسبة إلى قناة DMC الفضائية فتقوم قناة دي ام سي بعرض فيلم الممر يوم الخميس 10 أكتوبر في تمام الساعة الحادية عشر مساءا “11“، ويتم إعادة عرض فيلم الممر على قناة دى ام سي يوم الجمعة 15 أكتوبر في تمام الساعة الحادية عشر مساءا “11“.