منافسة شديدة بدور العرض السينمائي بين فيلم أولاد رزق والفيل الأزرق

تمكن الحزء الثاني من فيلم أولاد رزق من تحقيق إيرادات عالية وصلت لحوالي 98 مليون جنيه مصري وذلك منذ عيد الأضحي المبارك الماضي، وهو ما يجعله في منافسة شديدة مع فيلم الفيل الأزرق.

حيث حقق فيلم الفيل الأزرق حوالي 100 مليون جنيه مصري منذ طرحه في 25 يوليو الماضي، وفيلم الفيل الأزرق بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنانة نيلي كريم والفنان أياد نصار والفنانة هند صبري، والفنان خالد الصاوي، والفيلم من تأليف أحمد مراد ومن إخراج مروان حامد.

أما فيلم أولاد رزق فهو بطولة كلا من الفنان عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد عز، وكريم قاسم، ونسرين أمين، وخالد الصاوي، وباسم سمرة، وإياد نصار، والفيلم من إخراج طارق العريان، ومن تأليف صلاح الجهيني.