طرح هشام عباس أغنية جديدة بعنوان “حذرتك”

استطاع الفنان هشام عباس أن يقوم بطرح أغنية حذرتك على موقع الفيديوهات يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية، تعتبر هذه الأغنية من الأغاني الجديدة المتعلقة بألبومه الجديد الذي يدعى عامل ضجة، ومن الجدير بالذكر أن هذا الألبوم سيتم طرحه في الأسواق قريباً.

حيث أن هذا الألبوم يضم عدد كبير من الأشكال الغنائية وتعد هذه الأغنية من كلمات وألحان الأستاذ عزيز الشافعي وتوزيع توما، كما أنه أيضاً قام بطرح أغنية شاري بالغالي حيث حققت هذه الأغنية نجاحاً مبهراً وأعجب بها عدد كبير من الجماهير كما أنه أعجب بها عدد كبير من الإعلاميين وهذا لأن الفنان هشام عباس تألق في تقديم هذه الأغنية فأعجب بها الجماهير.