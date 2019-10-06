تقديم موعد عرض فيلم الممر عبر قناة الأولى الأرضية

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام على أنه تم تعديل موعد عرض فيلم الممر من الساعة 10 مساء حتى يتم اذاعته في تمام الساعة 8 مساء اليوم الأحد، ويتم عرضه عبر شاشة القناة الأولى للبث الأرضي وذلك نزولا لرغبة الكثير من الجماهير،حيث يتوافق موعد عرضه مع احتفالات بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

حيث تدور قصة الفيلم حول عدد من البطولات لقوات الصاعقة المصرية والجيش المصري من خلال الخوض في حرب الاستنزاف من خلال شخصية الضابط نور أحد القادة البواسل، كما يتناول الفيلم المرحلة الزمنية التي كانت في عام 1967 حتى بداية حرب أكتوبر 1973، كما أن فيلم الممر قد حقق نسبة كبيرة من النجاح منذ بدء عرضه في عدد من دور السينما وقد قام ببطولة الفيلم عدد من النجوم الكبار وهم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، أمير صلاح الدين، أحمد صلاح حسني، محمد شرنوبي، محمود حافظ، محمد فراج.