رسالة احمد السعدني لابنه في عيد ميلاده

حرص الفنان أحمد السعدني، الممثل الشاب، على توجيه رسالة إلى ابنه في عيد ميلاده، وأنه يتوافق عيد ميلاده بعد مرور فترة من وفاة طليقته أم ابنه، والتي قد تحدث عنها وعن وفاتها المفاجيء من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

فقد نشر أحمد السعدني تعليق على صورة له نشرها على موقع انستجرام الشهير للصور قائلا:«عيد ميلاد سعيد يا صديقي وابني أحبك أكثر مما تتخيل وسأبذل قصارى جهدي لرؤيتك أسعد وأنجح واحد».

والجدير بالذكر على أن طليقة الفنان أحمد السعدني، وأم أولاده، قد وافتها المنية بعد أن تعرضت لحالة سكتة قلبية مفاجئة، ثم قام بدفن الجثمان في مقابر العائلة على طريق الواحات في مدينة 6 أكتوبر، وقد حزن أحمد السعدني على وفاتها حزن شديد وعاش فترة كبيرة في حالة حزن شديدة.