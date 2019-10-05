شاهد بالصور تعرض ندي رحمي مذيعة برنامج نفسنة لوعكة صحية

أُصيب ندى رحمي المذيعة السابقة لبرنامج نفسنة بأزمة صحية شديدة نقلت على أثرها لأحدى المستشفيات في منطقة مصر الجديدة.

وقد نشرت المذيعة ندي رحمي بعض الصور لها وهي داخل المستشفي على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وعلقت بشكرها لكل الناس الذي تواصلوا معها للسؤال عنها وعن صحتها، واعتزرت لعدم تمكنها من الرد على الرسائل.

وشكرت ندي رحمي جمهورها ومتابعيها على حبهم لها الذي تفاجئت به، وصرحت بإن حالتها الصحية تتحسن شيء فشيء، ولكنها أشارت عن شعورها ببعض اللألم، كما عبرت عن ثقتها في شفائها بفضل دعاء جمهورها لها بعد فضل الله عز وجل.

ومن الجدير بالذكر إن ندي رحمي أنضمت كمذيعة لبرنامج نفنسة مع الفنانة انتصار، الفنانة هيدي كرم وذلك عام 2017.

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