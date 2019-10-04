استعداد ساندرا اللبنانية لطرح أغنية جديدة

أصبحت الفنانة ساندرا اللبنانية على كامل الاستعداد من أجل طرح أغنيتها الجديدة التي كانت تحمل عنوان سهرني ومن المفترض أنه سيتم طرح هذه الأغنية خلال الأيام المقبلة على الموقع المتعلق بالفيديوهات وهو اليويتوب، ومن المتوقع أن هذه الأغنية ستحقق نجاحاً مبهراً مثل سابقيها.

ومن ناحية أخرى أصبحت الفنانة على كامل الاستعداد من أجل دخولها في مجال التمثيل حيث أنها أصبحت على وشك الانتهاء من حصولها على دروس في التمثيل، حيث أنها ترغب في المشاركة في إعداد الأفلام السينمائية حيث أنها ستشارك في تجربتها التمثيلية الأولى خلال الفترة المقبلة، وكانت أغنية إيه مالك من أواخر أعمال الفنانة ساندرا الذي حققت نجاحاً مبهراً بين الجماهير.