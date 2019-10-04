إحياء رنا سماحة ونداء شرارة حفلاً في دار الأوبرا المصرية

قام كلاً من الفنانة نداء شرارة والفنانة رنا سماحة بإحياء حفلاً وذلك في خشبة المسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية، حيث قامت الفنانة العالمية رنا سماحة بتقديم أفضل الأغاني المشهورة لها حيث تفاعل معها الجمهور وبنسبة كبيرة كما أنها قامت بتقديم أغاني قديمة من الزمن الجميل للفنان عبد الحليم حافظ وغيره كثير من الفنانين الراحلين.

ومن الجدير بالذكر أن الفنانة نداء شرارة قامت بتقديم أفضل الأغاني المتعلقة بها التي يعشقها عدد كبير من الجماهير وكان من بين هذه الأغاني سهرانة أنا ودرجات وحبيتك بالثلاثة وتفاعل معها الجماهير بنسبة كبيرة كما أنها قامت بتقديم أغاني من زمن الفن الجميل لأم كلثوم وغيرهم الكثير.