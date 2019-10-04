كلمات أغنية بعمل نسيت هاني شاكر مكتوبة Hany Shaker Ba3mel Neset 2019

صدرت مؤخرا أغنية جديدة للفنان هاني شاكرمن كلمات عماد عبيد، ومن ألحان حسام الدين مصطفى، وبدأ البحث عنها عبر محركات البحث بموقع جوجل، لذلك نقدم كلمات أغنية بعمل نسيت هاني شاكر مكتوبة من أجل الجميع، وهي واحدة من أعمال هاني المغني المصري، الذي يعتبرمن جيل الوسط، والذي ظهر وسط عمالقة الغناء في مصر مثل عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش لقب بأمير الغناء العربي

أغنية بعمل نسيت هاني شاكر

لسماع باقة منوعة من غاني الفنان هاني شاكر، إليك الصفحة الرسمية له عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب“، ومن أجل سماع أغنية بعمل نسيت هاني شاكر، إليك الرابط التالي:

كلمات أغنية بعمل نسيت هاني شاكر مكتوبة

بعمل نسيت وكأني على بعده رضيت كنت فاكرني أعيش وتريني انتهيت قولت يومين ح يعدوا عليه أنسي حكايتي معاه شايفة في كل مكان حواليه وبتكلم ويااه عمره ما راح عن بالي شوية انا مش قادر انساه كل دقيقة تعدي بلوم نفسي على إني امشيت سبته في وقت ما كان محتاج لي واديني حنيت Advertisements لو بس الأيام ترجع بي كنت استنيت بعمل نسيت إحساس بيه بقي ليل نهار ماخذني ليه هو فاكرني نسيت الحنان اللي في عنيه د انا من يومها وقلبي واجعني وربنا عالم بيه ازي بس ضميري طاوعني وضيعته بيديه نفسى يكون دلوقت سامعني شائف دمع عنيه بعمل نسيت

معلومات عن الفنان هاني شاكر

بدأ حياته الفنية صغيراً، وكانت أول دخوله في عالم الفن عام 1966 في فيلم (سيد درويش) حيث قام بدور سيد درويش في صغره، وقد تم اختياره من بين عشرات الأولاد. ثم شارك مع عبد الحليم في أغنية (بالأحضان) حيث كان من ضمن الكورال، أول من اكتشف صوت هاني شاكر هو الموسيقار محمد الموجي في نهاية عام 1972، حيث غنى له أول أغنية بعنوان (حلوة يا دنيا)،ويحكى أن هذه الأغنية عندما سمعها الناس في الإذاعة اعتقدوا أنها أغنية جديدة للعندليب الأسمر،آمن بموهبته كثيرون من الوسط الفني منهم: مأمون الشناوي، خالد الأمير، شادية، وردة، عبد الحليم حافظ نفسه.