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كلمات أغنية وتاهت بينا ليالينا لحنها بليغ حمدي وابدعت في غنائها وردة الجزائرية

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مازال البحث عن كلمات أغنية وتاهت بينا ليالينا فهي من أشهر الأغاني التى لحنها بليغ حمدي وغنتها المطربة وردة الجزائرية وتبقى معروفة على مر العصور واختلاف الأجيال، ولم تكن علاقة الملحن بليغ حمدي بوردة فنية فقط، رغم أنه قد لها ألحان للعديد من الأغاني، بل كان يعلم الجميع قصة الحب التى جمعتهم منذ أول تعاون، ورفضت عائلتها زواجه منها، فلم يجد بليغ سوا الأغاني ليعبر لها عن حبه، لتكون تلك هى رسائل الحب التى يعرضها لها، وبعد أن اعتزلت الغناء وتزوجت عادت مرة أخري في عام 1972 وانفصلت عن زوجها.

بعد عودة الفنانة وردة إلى القاهرة، تجددت علاقتها بالموسيقار بليغ حمدي  وتزوجت منه، وانطلقت رحلة غنائية لم تتوقف رغم انفصالهم في 1979،  ومن أبرز أغانيهم أغنية ليالينا من فيلم أه ياليل يازمن، وعرفت الأغنية بين الجماهير بكلمات وتاهت بينا ليالينا ويبحثون عنها باستمرار بتلك العبارة.

أغنية وتاهت بينا ليالينا يوتيوب

رفع أكثر من فيديو لأغنية ليالينا على اليوتيوب سواء  من مقطع فيلم أه ياليل يازمن أو من حفلات وتسجيلات مختلفة ألا أن كل نسخة محققة الملايين من المشاهدات  من وقت رفعها حتى الآن، حيث تظهر الفنانة وردة  في الفيلم وهى تغني ليالينا مرتدية فستان أسود، وتغنى بنبرة حزن شديدة في أكثر من مشهد.

كما أن أغنية ليالينا وردة صدرت في ألبوم يتضمن أكثر من 10 أغاني، جاءت تسميته بنفس اسم الأغنية، ومُرخصة لمنصة BPM, Digital Sound – Mazzika (بالنيابة عن Sout El (Hob Stars for Art.

كلمات أغنية وتاهت بينا ليالينا

تعتبر أغنية ليالينا من أكثر الأغاني المشهورة للفنانة وردة الجزائرية، وإليكم كلمات الأغنية على النحو التالي:

ليالينا

ليالينا

ليالينا ليالينا

وتاهت بينا ليالينا

وتاهت بينا تاهت ليالينا ليالينا

وقولنا نرسى نرسى على مينا

مشينا وادينا من غير اهالينا

ولا حد بيسال فينا

واتارى الدنيا غداره غدارة

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بتغدر كل يوم بينا غدارة

والله وجيتى علينا يا دنيا جيتى علينا علينا يا دنيا

وجيتى كتير على ناس قبلينا

ليالينا ليالينا

وتاهت بينا ليالينا

الحنيـــــة

طب فين هـــى

ابكى يا قلبى على الحنية

هى الدنيا جرى فيها ايه دى جرى فيها إيه

حتى الناس صبحت مش هى

راحت فين الكلمة الحلوة

راحت فين الناس الحلوة

ضيعتيهم وجرحتيهم وتوهتيهم

الجدير بالذكر أن كلمات أغنية ليالينا  للشاعر الغنائي سيد مرسي، غنتها المطربة المصرية الشهيرة شيرين عبد الوهاب مجددًا في مسلسل طريقي الذي عرض في شهر رمضان 2015 لذا البحث عليها ربما يكون بصوت الفنانة الرحلة وردة الجزائرية أو المطربة شيرين.

 

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