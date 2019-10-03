نقدم كلمات أغنية خطوة الشهيرة للفنان مصطفي حجاج Mostafa Hagag – Khatwa الذى حققت نجاح كبير وصدى مسموع بين الشباب منذ طرحها العام الماضي 2018 وتدخل في سياق الأغاني الشعبية التى يفضل سماعها المصريين هذه الأيام في الأفراح والمناسبات، وأطلقها مصطفي حجاج بعد نجاح أغنية يامنعنع التى لاتختلف في موسيقتها والفيديو كليب الخاص بها وأداءئها كثيرً عن أغنية خطوة الجديدة، فهو يحاول أن يأخذ نمط معين من الأغاني بموسيقى شعبية جعلتها تثبت في ذهن من يسمعها.

زاد البحث من قبل متابعى موقعنا الكرام على كلمات أغنية خطوة ياصاحب الخطوة، وخاصة في هذه الأيام لذلك نقدمها من جديد لهم بناءً على طلبهم، كما نستعرض أخر أعمال المطرب مصطفي حجاح وأكثر الأغاني شعبية وشهرة له في هذا الموضوع.

أغنية خطوة ياصاحب الخطوة

جاءت أغنية خطوة من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي ضمن ألبوم تمام الذي طرحه الفنان مصطفي حجاج العام الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا في وسط الأغاني الشعبية، والألبوم تعاون فيه مع الملحن ياسر نور، حيث شهد الألبوم مشاركة بين العديد من الملحنين والشعراء والموزعين، منهم أمير محروس وعزيز الشافعى ومحمد يحيى وتوما وعنتر هلال وسام عبد المنعم وبلال سرور ومصطفى حسن، وأسامة عبد الهادي وياسر نور.

أغنية خطوة يوتيوب

وصلت أغنية خطوة على اليوتيوب إلى 68.397.844 مشاهدة، وبينما بلغ عدد الأشخاص المعجبين بالأغنية حوالى 373 ألف شخص، وشاركها الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكان الفنان مصطفى حجاح قد أطلق الأغنية في 23 سبتمبر 2018 ومازال يريد كلماتها الكثيرون حتى الآن.

آخر أعمال الفنان مصطفي حجاج

الجدير بالذكر أن أخرآعمال مصطفى حجاج دويتو أصالة بأغنية بعنوان”لما تقول ياعوم” كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع جلال الحمداوى، وتم تقديمها داخل أحداث فيلم “ولاد رزق 2”.

كلمات أغنية خطوة

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