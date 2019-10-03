كلمات أغنية بعدك حياتي تمام مصطفى حجاج مكتوبة Moustafa Hagag – Baadak Hayaty Tamam

كلمات أغنية بعدك حياتي تمام مصطفى حجاج أصبحت متوافرة عبر جميع المواقع الإلكترونية بعدما طرح الفنان مصطفى حجاج الأغنية الرابعة من ألبومه الجديد “هتزهزه”، والتي حملت اسم “بعدك حياتي تمام”، وهي من كلمات هيثم سليم، وألحان ياسر نور، وتوزيع: وسام عبد المنعم، هندسة صوتية هاني محروس، من إنتاج Nj Music Productions، ومع بدء انتشارها نوفر في التقرير التالي كلمات أغنية بعدك حياتي تمام مصطفى حجاج مكتوبة.

أغنية بعدك حياتي تمام

لسماع أغنية بعدك حياتي تمام، إليك الرابط الخاص بالأغنية من خلال الصفحة الرسمية لشركة Nj Music Productions التي طرحتها عبر الموقع الرسمي على قناة الفيديوهات “يوتيوب”

كلمات أغنية بعدك حياتي تمام مصطفى حجاج مكتوبة

كان اللي كان مالك بقي بأيام زمان مين إنجرح ومين فرح هيفيد بإيه ؟ راح اللي راح مبقتش مستاهله الجراح قلبك قسي وقلبي نسي … اللي عملته فيه وتمام أنا بعدك حياتي تمام Advertisements بقيت أحسن مع الأيام ومن غيرك أنا مرتاح فات اللي فات واللي جاي هايخصك في ايه خليك في حالك سيبلي حالي أنا أولي بيه لو ع البعاد أنا قلبي علمته العناد واسمعها مني خلاص بقي راحت عليك وتمام أنا بعدك حياتي تمام بقيت أحسن مع الأيام ومن غيرك أنا مرتاح

معلومات عن الفنان مصطفى حجاج

مصطفى حجاج هو مغني مصر أشتهر يأغنية يا بتاع النعناع والتي تخطت ال 100 مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب.

بدأ مصطفى الغناء الأفراح الشعبية في سن الثامنة وحصل بعد ذلك على دبلوم صنايع،

بداية معرفة الجمهور بمصطفى جاءت من خلال أغنية الوجع التي غناها في مسلسل دكتور أمراض نسا.

أكتشفه المنتج هاني محروس وأنتج له من خلال شركته Music NJ، ألبومه الأول “زحمة حياتي”

في مارس 2016 أصدرت نقابة الموسيقيين قرار بمنع مصطفى حجاج من الغناء وذلك بسبب عدم ادائه الخدمة العسكرية.