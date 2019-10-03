رقص الفنانة بشرى على أغنية يدق القلب

قامت الفنانة بشرى بنشر فيديو لها على حسابها الشخصي على موقع الصور الانستجرام، حيث أن في هذا الفيديو ظهرت الفنانة بشرى في حضورها لحفلة للفنان العالمي عمرو دياب، ومن الجدير بالذكر أن الفنان عمرو دياب قام بإحياء حفلاً عالمياً خلال فعاليات مهرجان الجونة في دورته رقم ثلاثة.

كما أن الفنانة درة أيضاً ظهرت وهي ترقص على أغنية يدق القلب في حفل الفنان عمرو دياب، وزادت التعليقات بعد هذا الفيديو من قبل الجماهير حيث أعجب الجماهير بهذا الفيديو كثيراً وهذا نتيجة لحبهم للفنانة درة، ومن الجدير بالذكر أن حفل عمرو دياب من أهم الحفلات التي أقيمت في مهرجان الجونة السينمائي.