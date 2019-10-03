عمرو سعد يستعد لتصوير فيلمين كوميدي وأكشن

كشف الفنان المتألق عمرو سعد عن استعداده خلال تلك الفترة للبدء في ببطولة فيلمين إحداهما كوميدي يقوم بكتابته حالياً الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى، في ثاني تعاون له مع عمرو سعد عقب “مولانا” والذي أثار جدلا واسعا عند عرضه، ومن المفترض ان يخرج العمل سعيد الماروق.

أما عن التجربة الأخري والتي ستكون من خلال فيلم أكشن والذي سيكون من انتاج ضخم حيث تم الاتفاق مع شركة أجنبية لتنفيذ بعض مشاهده، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم منهم محمود حميدة، ونسرين طافش، وعمرو عبد الجليل، وجارى التفاوض مع نجم مهم سيكون مفاجأة الفيلم.

الجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان عمرو سعد فى السينما فيلم “فرعون”، والذي تم طرحه للعرض خلال عيد الفطر الماضي، وعن أعماله التليفزيونية فهو مسلسل “بركة” من إنتاج سينرجى وتم عرضه خلال مارثون رمضان الماضي.