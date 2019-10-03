فيلم “ولاد رزق 2” يقترب من 96 مليون جنيه بـ 8 أسابيع عرض

يواصل فيلم “ولاد رزق 2” للنجم أحمد عز تحقيق الإيرادات حيث يقترب من 96 مليون جنيه بعد 8 أسابيع عرض فقط،وبذلك يكون مرشحا وبقوة للوصول الى 100 مليون جنيه إيرادات ليكون ثاني فيلم يحصد هذا الرقم بعد “الفيل الأزرق 2″، فقد حقق الفيلم هذا الأسبوع مليوناً و 293 ألفاً و 857 جنيه، بإجمالي إيرادات 95 مليوناً و 879 ألفاً و 406 جنيهات.

يذكر ان الجزء الثاني من اولاد رزق يدور حول ان الأخوة الأربعة يحاولون بعد مرور 3 سنوات من الجزء الأول الابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، والحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم، ولكن يحدث شيئا يجعلهم يدخلون الى عالم المافيا، والدخول معهم في مواجهات.

يشارك أحمد عز بطولة “أولاد رزق 2” كلا من أحمد الفيشاوى وعمرو يوسف وخالد الصاوى وأحمد داوود وكريم قاسم ونسرين أمين، وباسم سمرة بجانب ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل ويسرا وإياد نصار وماجد المصري وأصالة وآسر ياسين ومحمد لطفى وريم مصطفى وسيد رجب ومن إخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز.