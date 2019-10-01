مشاركة الفنانة هازال كايا في فيلم العشق الممنوع

من أهم الأخبار التي تم نشرها في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي هو خبر متعلق بالفنانة العالمية هازال كايا، حيث قام الفنانة هازال كايا باتخاذ قرار مشاركتها في فيلم العشق الممنوع حيث أن هذا العنوان تم اتخاذه من مسلسل العشق الممنوع التي قد شاركته في بطولته منذ سنوات عديدة.

حيث قامت الفنانة هازال كايا باتخاذ هذا القرار بسبب إقناع الفنان كيفاتش تاتيلنوج الذي كان يشاركها في بطولة مسلسل العشق الممنوع، فقامت الفنانة باتخاذ هذا القرار على الرغم من أنها قررت الابتعاد عن الفن نهائياً وهذا من أجل أن تتفرغ لطفلها ولزوجها ولكنها ستعود بهذا الفيلم وأكد أنه سيتم التصوير بعد ولادتها.