من الماليف.. هنا الزاهد تشكر داعميها في فترة مرضها

وجهت الفنانة الشابة هنا الزاهد الشكر لكل متابعيها وداعميها في فترة مرضها، من خلال صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير “إنستجرام”، حيث تعرضت لأزمة صحية شديدة بعد حفل زفاها على الفنان أحمد فهمي.

وقامت هنا الزاهد بنشر صورة لها من أجازتها في “جزر المالديف”، معلقة عليها : “شكرا لكل الناس إلا كلمتني واللي بعتولي واللي سألوا عليا، واللي دعولي أنا الحمد بقيت كويسة، وأكتر حاجة أتبسطت منها أني شوفت كمية حب مشوفتهاش قبل كدا حتى في الشارع، الأمهات والأطفال يجروا يسألوا يسألوا أول حاجة هنا أنتي كويسة؟ خضيتينا عليك وكأنهم من أهلي”.

وتابعت: “شكرا لجميع دعواتكم، منحتني القوة وأسعدت قلبي”.

وكانت الفنانة هنا الزاهد عادت من سنغافورة إلى القاهرة، بعد قضاء أسبوعين هناك، والتي كان من المقرر أن تقضي بها إجازة شهر العسل برفقة زوجها أحمد فهمي.

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وتعرضت هنا الزاهد بعد زفافها لأزمة صحية شديد أسفرت عن دخولها للمستشفى، وخضعت لبعض التحاليل الطبية، قبل عودتها إلى القاهرة، ومن ثم سفرها مرة أخرى إلى جزر المالديف.