دينا الشربيني تنشر صورتها من حفل عمرو دياب في الجونة معلقا “الأسطورة”

قامت الفنانة دينا الشربيني، بنشر صورة لها من خلال “ستوري” على صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير “إنستجرام” صورة لها من حفل ا لهضبة عمرو دياب الذي أقيمة مؤخرا في الجونة وعلقت على الصورة قائلاً: ” حفل عمرو دياب، هو أسطورة”.

وقد حضر الحفل عدد كبير من ألمع نجوم الفن الذين شاركوا في مهرجان الجونة السينمائي.

وبدأت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الخميس قبل الماضي 19 سبتمبر، وسط حضور مكثف لنجوم وصناع السينما في مصر والعالم، وأيضا حضر المهرجان الفنان العالمي مينا مسعود.

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ومن جانبه شهد المهرجان خلال الأيام الماضية بعض فعاليات وندوات هامة، من ضمنها ندوة عن جسور التواصل مع مواقع الإنتاج الإيطالي، وندوة أخرى عن علم وفن جلب تمويل الافلام، والتي نظمتها منصة الجونة.