احمد السقا ينشر صورة قديمة له من حفل زفاف برفقة هنيدي: “السند”

قام الفنان المتميز أحمد السقا بنشر صورة تجمعه بصديق عمره الفنان محمد هنيدي وزجته من حفل زفافه في عام 1999 من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” و”إنستجرام”.

وعلق السقا على الصورة قائلاً: “حافظ دايما على أصدقائك الحقيقين، دائما ستجدهم السند بعد الله عز وجل”.

وكان الفنان أحمد السقا سلم جائزة الإنجاز الإبداعي للفنان محمد هنيدي في حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، والذي انتهت فعاليته يوم الجمعة الماضية، وقد خطط السقا لمفاجأة هنيدي بحضوره في هذا الحفل وتكريمه بنفسه دليل على مدى حبه له والصداقة العميقة التي تربط بينهما.