أنغام تشعل حفل غنائي في التجمع الخامس

استطاعت الفنانة أنغام بأن تشعل حفلاً عالمياً في التجمع الخامس وذلك في المسرح المكشوف في كايرو فيستيفال وكان يصاحبها في هذا الحفل فرقة المايسترو العالمي هاني فرحات، وكانت الفنانة أنغام ترتدي فستان لونه أبيض وكانت تداعب الجمهور طوال الحلف وازداد تفاعل الجمهور مع الفنانة أنغام وظلوا يقومون بالغناء معها.

حيث قامت الفنانة أنغام بتقديم الأغاني التي يحبها ويفضلها الجمهور ومن بين هذه الأغاني اكتبلك تعهد وحالة خاصة وعمري معاك وسيدي وصالك وتفاعل معها عدد كبير من الجماهير الذين يعشقون هذه الأغاني، ومن الجدير بالذكر أن الفنانة أنغام قد حصلت على جائزة أفضل مغنية لعام 2019 وذلك من مهرجان الفضائيات العالمية العربية في أخر شهر أغسطس.