فوز هند صبري بأفضل ممثلة في الجونة

حصلت الفنانة هند صبري على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الجونة السينمائي وذلك نتيجة لجهودها في مدار عملها الفني، حيث أن الفنانة هند صبري قامت بالنداء على كلاً من مؤسسي مهرجان الجونة المصري الأستاذ نجيب وسميح ساويرس قائلة أهم محدش قال حاجة للجنة التحكيم.

حيث قامت الفنانة هند صبري بتقديم جزيل الشكر للمخرجة الممتازة الأستاذ هند بوجمعة الذي قامت بالمراهنة على الفنانة هند صبري وقامت باختيارها لتقديم الفيلم كما أنها أيضاً قامت بتوجيه الشكر لكلأ من زوجها ووالدتها الذين ظلوا يدعمونها طوال طريقها الفني، حيث شاهد هذا المهرجان طوال الاحتفال به فعاليات وندوات ممتازة وحضره عدد كبير من الفنانين العالمين.