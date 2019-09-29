أغنية سقفه تتصدر تريندات اليوتيوب بعد طرحها في ختام مهرجان الجونة

طرح مهرجان الجونة في ختام المهرجان خلال دورته الثالثة أغنية جديدة تحمل اسم سقفة، والتي استطاعت أن تحقق نسبة مشاهدة مرتفعة بعد طرحها بيوم واحد فقط خلال مهرجان الجونة، كما أن تلك الأغنية بعد طرحها حققت اكثر من 350 ألف مشاهدة، فقد شارك في الكليب الغنائي عدد من الفنانين ورجل الأعمال نجيب ساويرس وشقيقه نجيب ساويرس، وكل من الفنانين هند صبري، ويسرا، وإنجى المقدم، وإنجى وجدان، والفنانة صبا مبارك، والفنانة أروى جودة، وكل من الفنانة هند عبد الحليم، وشيرين رضا، وغيرهن من الفنانات الأخرى.

كما أن أغنية المهرجان طرحت من شركة طيارة حتى قامت بإنتاج محتوى جيد، وقامت أغاني الديجيتال بتأسيسها كل من النجمة هند صبري ومحمد البسيوني ورامز يوسف وأحمد الشريف منذ عدة سنوات، الذين اعتادوا على المشاركة في مهرجان الجونة السينمائي كل عام.