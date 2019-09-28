بدء عرض حكاية “ع الهادى يا زبادي” من “نصيبى وقسمتك على ONE 3 أكتوبر

حاز مسلسل “نصيبى وقسمتك 3” للمؤلف عمرو محمود ياسين،بنسب مشاهدة عالية، وينتظر متابعيه الحلقات الجديدة، حيث كشف القائمون عليه عن بوستر حكاية “ع الهادى يا زبادي” والمقرر بدء عرض حلقاتها على شاشة ON E من يوم الأحد 6 أكتوبر المقبل الساعة 8.30 مساء، كما سيتم طرح حلقاتها غدا الأحد على إحدى القنوات العربية.

يذكر حكاية “ع الهادى يا زبادي” إخراج مصطفى فكري بطولة مدحت تيخا، حجاج عبد العظيم، نسرين أمين، إيناس مكي، نبيل عيسي.

ويعرض حاليا الحكاية الثالثة من المسلسل والتي تحمل اسم ” اكدب عليا شوية” وتعرض قناة ONE هذا الأسبوع” بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم وإخراج محمد سلامة، قد عرضت أول حكايات المسلسل حكاية “اتفضل في الصالون” بطولة حلا شيحة وأحمد جمال سعيد وفراس سعيد ومن إخراج مصطفى فكرى.