استقبال فيلم ولد ملكا في السعودية

أصبحت الصالات في المملكة العربية السعودية ودول الخليج على كامل الاستعداد لاستقبال الفيلم العالمي الجديد المسمى ولد ملكا، حيث كان هذا الفيلم يدور حول قصة حياة ورحلة الملك فيصل بن عبد العزيز إلى لندن وذلك في عام 1919.

فكان هذا العمل مشترك بين كلاً المملكة العربية السعودية وانجلترا وأسبانيا حيث بدأ إنتاج هذا الفيلم منذ عام 2015، وكان الإشراف التابع لهذا الفيلم من المنتج الأسباني أندريس جوميز، حيث أن هذا المنتج قام بالحصول على جائزة الأوسكار، كما أنه من الجدير بالذكر أن هذا المنتج هو صاحب الفكرة لهذا الفيلم، حيث أن إنتاج هذا الفيلم استغرق عامين ونصف، وقاموا كبراء الممثلين السعوديين بالتمثيل في هذا الفيلم.