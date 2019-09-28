يهنئ ظافر عابدين هند صبري على جائزة أفضل ممثلة

الفنان التونسي ظافر عابدين يهنئ النجمة هند صبري على فوزها في مهرجان الجونة أمس بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “حلم نورا”، كما أن الفنان ظافر عابدين نشر للفنانة هند صبري صوره لها عبر موقع انستجرام وعلق لها ” مبروك جائزة أفضل ممثلة عن الفيلم التونسي حلم نورا من مهرجان الجونة السينمائي ومبروك للمخرجة هند ولكل فريق العمل.

وحضر في هذا الحفل مجموعة من الفنانين ومنهم لقاء الخميسي، الإعلامية شريهان أبو الحسن، إياد نصار، انجي المقدم، وخالد عبد الجليل، والمخرج عبد العزيز، انجي مسعود، أحمد خالد صالح، ونجلاء بدر، وسارة التونسي، ياسمين غيث، حنان مطاوع، سماح أنور، تارا عماد، رشا مهدي.