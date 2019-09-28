ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي

يعتبر اليوم نهاية الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي فبعد قليل من الوقت سيتم فتح الستار على الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي تم في مدينة الجونة السياحية في محافظة الغردقة، حيث حضر هذا المهرجان عدد كبير من الفنانين المشهورين.

فيتوافد هذا المهرجان عدد كبير من الفنانين من جميع أنحاء العالم وليس الوطن العربي فقط، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم تكريم الفنان محمد هنيدي والمخرجة الفلسطينية الشهيرة مي مصري، فيتم حصولهم على جائزة الإنجاز الإبداعي نتيجة لإسهامهم في مجالات الفن المتعددة فمن أهم أعمال الفنان محمد هنيدي صعيدي في الجامعة الأمريكية وهمام في أمستردام وعسكر في المعسكر ويا أنا يا خالتي.