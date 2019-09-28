حضور الفنان محمد هنيدي للجونة في حفل ختام الدورة رقم ثلاثة

قام الفنان محمد هنيدي بالوصول إلى الجونة من أجل أن يقوم بحضور حفل ختام الدورة رقم ثلاثة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث تم منح الفنان محمد هنيدي جائزة في حفل الختام وذلك في يوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر.

ومن الجدير بالذكر أنه سيحضر هذا الحفل عدد كبير من الفنانين، ومن المفترض أنه يتم تسليم الفنان الجائرة في حفل الافتتاح مع تسليم المخرجة الفلسطينية مي المصري جائزتها التي قامت بالحصول عليها سابقاً، حيث سيحصل الفنان محمد هنيدي على جائزة الإنجاز الإبداعي وذلك بسبب مشاركته الكبيرة في السينما طوال مشواره الفني الذي قام به من أفلام ومسرحيات ومن أهم أفلامه همام في أمستردام وعسكر في المعسكر وفول الصين العظيم.