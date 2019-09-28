إشعال تامر حسني حفلاً بأحد الجامعات المصرية

استطاع الفنان المصري تامر حسني أن يشعل حفلاً في إحدى الجامعات حيث حضر هذا الحفل عدد كبير من الطلاب، حيث قام الفنان بافتتاح الحفل باستخدامه لأغنية عيش بشوقك، بعد ذلك قام الفنان بتوجيه التحية لكل الطلاب المتواجدين في الحفل.

حيث قام الفنان تامر حسني بتقديم التعليق وهو يمرح عن لوك شعره الجديد وسط أجواء كبيرة من الجماهير الذين يعشقون الفنان تامر حسني، حيث قام الفنان بتقديم عدد كبير من الأغاني القديمة والحديثة الذي قام بتقديمها طوال مشواره التي من بينها تلفوني رن وكفياك أعذار وناسيني لي وريح بالك وميحرمنيش منك وبطلة العالم في النكد وغيرهم من الكثير من الأغاني التي يفضلها جمهوره الكبير.