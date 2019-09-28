إليسا بإطلالة رشيقة في أجدد ظهور لها: استمتع بالحياة

نشرت المطربة اللبنانية إليسا صورة جديدة لها من خلال حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أطلت فيها بملابس رياضية قصيرة.

وظهرت إليسا في الصورة وهي تستمع بوقتها من على ظهر دراجة في أحد الشوارع، والصورة نالت إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها، وعلقت على الصورة قائلة: “استمتع بالحياة”.

وقد أعلنت إليسا مؤخرا اعتزالها الفن بعد ألبومها الأخير، الذي تستعد لطرحه في الأسواق، وكتبت تغريدة قالت فيها : “أعلن هذا بقلب حزين ولكن مع قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا، لا يمكنني أن أقدم أي منتج غنائي بعد الان، الأمر الذي أثار حزن معظم التفانين والمتابعين من جمهورها.