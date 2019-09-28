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فيفي عبده نزيله أحدى المستشفيات بالمهندسين

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نشرت أخر الأخبار عن وقوع الفنانة فيفي عبده في وعكة صحية خطيرة حيث تم نقل هذه الفنانة إلى مستشفى الصفا في مدينة المهندسين، وفي نفس ذلك السياق حضرت الفنانة فيفي أخر حلقة من تصوير برنامجها الجديد تحت عنوان خلي بالك من فيفي، حيث أن هذا البرنامج يأخذ سياق المقالب.

حيث أن الفنانة فيفي عبده تعرضت في الآونة الأخيرة للكثير من التعليقات والهجوم من الجمهور بشأن نشر أخر فيديو على موقع الصور والفيديوهات السناب شات، حيث كانت تقول في هذا الفيديو أبشع الألفاظ وقامت بالرد على الجمهور قائلة ” أنا معرفش أتكلمت كده أزاي أنا مقصدش أقول الكلام ده” وبدأت في الاعتذار للجمهور نتيجة لكثرة الهجوم عليها.

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