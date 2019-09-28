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إحياء المطربة اللبنانية نانسي عجرم حفلا في جامعة الدلتا الشهر القادم

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صرحت المطربة اللبنانية الشهيرة نانسي عجرم بإحيائها حفلا غنائيا في جامعة الدلتا يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر القادم، وقامت الفنانة بنشر البوستر الخاص بالحفل من خلال حسابها الخاص على موقع التدوينات تويتر.

وأضافت قائلة: لاقوني بجامعة الدلتا بمصر لنغني ونسهر مع بعض يوم ١١ أكتوبر.

أما في الوقت الحالي فتستعد الفنانة نانسي عجرم للتحضير لألبومها الجديد، وهو من المقرر طرحه في الأسواق بأوائل العام القادم 2020، وذلك بعد أن تم تأجيله لأكثر من شهر نتيجة لأنشغالها بطفلتها الجميلة ليا، وأنجبتها الفنانة في شهر فبراير من العام الحالي.

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حفل نانسي عجرم

حفل غنائي بجامعة الدلتا

 

ومن الجدير بالذكر إن الفنانة خضعت لجلسة تصوير وكانت إطلالتها بها رقيقة ونشرت صورة لها وهي ترتدي فستان رقيق منقوش بالورد وأعجب بها الكثير من جمهورها.

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