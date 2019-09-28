إطلاق فيلم الطيب والشرس واللعوب

تم الإعلان وبشكل نهائي عن المدة الزمنية التي سيتم فيها طرح فيلم الطيب والشرس واللعوب، فاستطاعت الجهة الموزعة لهذا الفيلم تحديد موعده وهو يوم 2 أكتوبر القادم وذلك بعد أن تم تأجيل انطلاقه على الشاشات السينمائية أكثر من مرة.

حيث أن هذا الفيلم يضم نخبة من الفنانين المشهورين الذي كان من بينهم كلاً من الفنان أحمد فتحي ومحمد سلام وبيومي فؤاد وطارق الإبياري والفنانة مي الكساب وغيرهم الكثير من الفنانين، وكان هذا الفيلم من إنتاج كلاً من إيهاب السرجاني وأحمد السبكي وكان من إخراج الأستاذ رامي رزق الله وكان من سيناريو وحوار رأفت رضا ومن المتوقع أن يحقق هذا الفيلم نجاحاً مبهراً.