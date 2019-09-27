الموعد الرسمي لطرح فيلم الطيب والشرس واللعوب بطولة الفنان أحمد فتحي

أعلنت الجهة الموزعة لفيلم الطيب والشرس واللعوب عن طرحها للفيلم في دور العرض السينمائي يوم الأربعاء القادم الموافق 2 أكتوبر، وقد تم تأجيل عرض الفيلم لأكثر من مرة.

وفيلم الطيب والشرس واللعوب بطولة الفنان أحمد فتحي وشاركه في العمل الفنان بيومي فؤاد، والفنانة مي كساب، والفنان طارق الإبياري، والفنان محمد سلام، والفيلم من إنتاج إيهاب السيرجي وأحمد السبكي، ومن إخراج رامي رزق الله، سيناريو وحوار رأفت رضا.

ويتحدث الفيلم عن ثلاثة نجوم شباب بفترة التسيعينات وكانوا نجوم شباك ولديهم متابعين وجماهير، ولكن فجأة يتدور حالهم وتتوقف حياتهم بسبب رفض المخرجين والمنتجين لهم، ويقررون العودة مرة أخري عن طريق عمل على نفقتهم.