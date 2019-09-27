كريم عبد العزيز يبدأ رحلة إيرادات جديدة

حقق الجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق نجاحاً مبهراً على الشاشات السينمائية، فيبدو أن الجزء الثاني سيستمر نشره وعرضه في الدور السينمائي رقم اثنين وهذا للإقبال الشديد على هذا الفيلم من الجمهور وذلك منذ طرحه في شاشات السينما اليوم الموافق 25 يوليو الماضي.

بعد أن قام هذا الفيلم بتحقيق إيرادات وصلت إلى نسبة 100 مليون جنيه وأصبح هذا الفيلم رقم واحد في مصر لهذا الموسم في جمع الإيرادات، فاستطاع هذا الفيلم أن يبدأ مرحلة جديدة في جمعه للإيرادات فحقق ما يقرب إلى 600 ألف جنيه على الرغم من بدء العام الدراسي وكان هذا الفيلم من بطولة كلاً كريم عبد العزيز ونيلي كريم وهند صبري وإياد نصار.