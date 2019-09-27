غناء عمرو دياب من ألحان وليد سعد من جديد

استطاع الفنان عمرو دياب أن يتعاون مع المخرج المشهور وليد سعد في إعداده لألبومه الجديد بعد أن غاب عن الفن لمدة طويلة وصلت إلى 18 عام، ومن الجدير بالذكر أنها قد تعاونوا من قبل في أغنيتن وهما أغنية لسة بتحبه من ألبوم قمرين وأغنية لو كان يرضيك من ألبومه الشهير تملي معاك.

كما أن الفنانين يتعاونوا من جديد في التحضير لأغنية جديدة لألبوم عمرو دياب الجديد وكانت هذه الأغنية تحمل عنوان متغير، ومن المفترض أن يتم طرح هذه الأغنية خلال الفترة المقبلة وكانت هذه الأغنية من ألحان وليد سعد ومن كلمات الأستاذ أيمن بهجت، حيث أنه من المتوقع أن تحقق هذه الأغنية نجاحاً مبهراً.