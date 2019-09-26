عمرو دياب يتصدر تريندات تويتر بعد طرح أغنية “متغير” بساعات قليلة

قام الفنان عمرو دياب بطرح أغنيته الجديدة الحاملة اسم “متغير” من ألبومه الجديد لعام 2019 “أنا غير”، وتعتبر تلك الأغنية من الأغاني التي تعاون فيها عمرو دياب مع الملحن وليد سعد، بعد غيابهما في الاشتراك معا في عمل فني منذ ما يقارب من 18 عام، فقد تصدرت تلك الأغنية تريندات موقع تويتر بعد طرحها بساعات قليلة.

كما قد أشاد متابعي عمرو دياب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالأغنية وبكل ما يخصها من لحن وتوزيع بنوعيات مختلفة عن المعتاد عنه للفنان، والجدير بالذكر بأن الفنان عمرو دياب قد طرح 4 أغنيات من ألبومه الجديد، وهم: “بحبه، أنا غير، تحيرك، يوم تلات”، إضافة إلى أغنية “متغير”، والتي من المقرر أن يطرح الألبوم متكامل خلال الأيام القادمة في الأسواق، ومن خلال قناته الرسمية بموقع الفيديوهات “يوتيوب”.