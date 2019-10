فيلم براد بيت وليوناردو ديكابريو يحقق 345 مليون دولار أمريكي خلال 40 يوم عرض

يتصدر فيلم Once Upon a Time In Hollywood ايرادات الأفلام المرتفعة على الرغم من طرحه يوم 15 أغسطس الماضي بدور العرض السينمائي، حيث يحقق الإيرادات المرتفعة التي وصلت إلى 345 مليون دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم، الفيلم للمخرج العالمى كوينتين تارانتينو.

حيث انقسمت الإيرادات بين 139 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و206 ملايين دولار أمريكي في دور العرض حول العالم، وبذلك يصبح الفيلم على قمة أعمال تارانتينو السينمائية، تحقيقا للارباح، خلال 40 يوما فقط من عرضه.

أما عن أحداث الفيلم فتدور فى عام 1969 في مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما “ريك دالتون” ممثل تليفزيوني سابق لمسلسل ينتمى لنوعية “الويسترن” أو الغرب الأمريكي، والذي يقوم به ليوناردو ديكابريو، و”كليف بوث”، الممثل البديل له حيث يقوم بأداء المشاهد الخطرة بدلا منه، اما عن براد بيت، فهو يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة في هوليوود، بالاضافة إلى بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.