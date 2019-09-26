فستان غادة عادل يثير حديث السوشيال ميديا..شاهد أول رد لغادة عادل

أشعلت الفنانة غادة عادل حديث الوسط الفني وصفحات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا عقب ظهورها بفستان جريء جدًا على السجادة الحمراء لفيلم “نورا تحلم” والذي تم عرضه أمس الثلاثاء بمهرجان الجونة السينمائي ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

وقد جاء رد غادة عادل على ظهورها بذلك الفستان الجريء هو عدم حضورها حفل منظمة اليونسيف والذي أقيم بعد عرض فيلم “نورا تحلم” بالمهرجان، كما انها لم تحضر حفل “السينما في حفل موسيقى” والذي أقيم منذ قليل على هامش المهرجان وقد شهد ذلك الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن، وقامت بإغلاق هاتفها بعدم التعليق على الفستان.

وخلال الفترة الأخيرة اعتادت غادة بالظهور بفساتين جريئة سواء فى جلسات التصوير أو فى الأحداث الفنية، وخاصة بعد طلاقها من المخرج مجدى الهوارى العام الماضي.