محمد رمضان يستقر على “البرنس” اسما لمسلسله فى رمضان 2020

كشف النجم محمد رمضان على انه استقر على اسم “البرنس” ليكون اسماً لمسلسله الجديد، والمقرر طرحه في رمضان 2020، حيث أنه يعود للتعاون مع محمد سامى للمرة الثانية بعدما قدما سوياً مسلسل “الأسطورة” العام قبل الماضي، حيث تقرر أن يكون العمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وسيشارك رمضان البطولة كلا من بطولته فردوس عبد الحميد،روجينا، مى عمر، هادى الجيار، وآخرون.

الجدير بالذكر أن حسام شوقى مدير عام شركة سينرجى يقوم خلال الأيام القادمة بعقد عدة جلسات مع سامى ورمضان،من أجل مناقشة التفاصيل المبدئية للعمل وترشيح الممثلين المشاركين، بالإضافة إلى تحديد موعد مبدئي لانطلاق التصوير.

يذكر أن أخر أعمال محمد رمضان مسلسل “زلزال” تـأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر وشاركه كلا مع الفنانة حلا شيحة، وماجد المصري، ومنى عبد الغنى، وأحمد صيام، وآخرون.