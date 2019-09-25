محمد رمضان يستقر على اسم “البرنس” لمسلسله في رمضان القادم 2020

استقر الفنان محمد رمضان على اسم “البرنس” لمسلسه الجديد، المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم 2020، وهو من إخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي، حيث يعاود محمد رمضان التعاون مرة أخرى مع محمد سامي بعدما قدما معا مسلسل “الأسطورة” في 2018، وشارك في بطولته الفنانة فردوس عبد الحميد، مي عمر، روجينا، هادي الجيار وغيرهم، ومن تأليف محمد عبد المعطي.

وفي سياق متصل، يعقد حسام شوقي مدير عام شركة سينرجي جلسات عمل في الأيام القادمة مع سامي ورمضان، للاتفاق على التفاصيل المبدئية للعمل وترشيح الممثلين المشاركين، بجانب تحديد موعد مبدئي لبدء التصوير.

والجدير بالذكر أن أخر أعمال محمد رمضان مسلسل “زلزال” وشارك في بطولته حلا شيحة، أحمد صيام، ماجد المصري، ومنى عبد الغني، وغيرهم، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.