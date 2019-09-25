فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

يشهد اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي العديد من الفعاليات السينمائية المهمة للغاية التي كانت تضم عدد كبير من الأفلام وحلقات النقاش، حيث يبدأ اليوم السادس بحفلة نقاش ممتازة تحت عنوان الوضع الراهن لعملية توزيع الأفلام بقاعة أوديماكس في الجامعة الألمانية.

ومن الجدير بالذكر أنه سيتم عرض فيلم إبراهيم وذلك في قاعة سي سينما 2 في الفندق الشهير فندق ريحانة، كما أنه أيضاً سيتم عرض حلقة نقاش تحت مسمى علم وفن جلب تمويل الأفلام وذلك أيضاً في قاعة أوديماكس في الجامعة الألمانية، حيث أن هذا المهرجان يضم عدد كبير من الفعاليات وحضره عدد كبير من الفنانين المشهورين فيشهد هذا المهرجان الكثير من الفعاليات الهامة.