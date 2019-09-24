قبل قدومها بالسلامة.. أبو يختار لمولدته اسم “داليدا”

أختار المطرب “أبو” اسم “داليدا” ليكون هو اسم مولودته الأولى، والتي ينتظر قدومها خلال الأشهر القليلة المقبل، بعد تشاورات مع زوجته بشأن الاسم.

وصرح “أبو” قائلاً: “أحب البنات وانتظر قدوم داليدا بفارغ الصبر لتكون بإذن الله مصدر البهجة في حياتي”.

ويتواجد المطرب “أبو” حاليا في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة، برفقة زوجته، استعداد لتقديم حفل ختام المهرجان يوم الجمعة المقبل، والتي تحمل عنوان “حبيبي يا ليل”، وهي من كلمات وألحان “أبو” وتوزيع روبرت كمال.

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وتعد تلك المشاركة هي الثانية لـ “أبو” التي يقدم أغنية مهرجان الجونة وسبق أن قدم أغنية “3 دقات” خلال حفل افتتاح الدورة الأولى من المهرجان وحققت الأغنية نجاحا غير مسبوق على جميع المستويات.

وطرح الفنان “أبو” مؤخرا أغنية “عيش يا قلبي” والتي حققت نجاحا كبيرا في الوطن العربي وتصدرت محرك البحث والتريند لفترة طويلة بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.