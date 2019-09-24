كلمات أغنية عايم في بحر الغدر تشعل السوشيال ميديا والمناسبات

اشعلت كلمات أغنية عايم في بحر الغدر السوشيال ميديا والمناسبات حيث بات يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيما بينهم وسط تعليقات ساخرة على حياتهم اليومية حتى أصبحت أغنية عايم في بحر الغدر الأكثر شهرة هذه الأيام وخاصة أن تلك النوعية من الأغاني يعتمد فيها المؤلف على اختيار كلمات تكون أكثر شعبية حتى ترتبط في ذهن من يسمعها ويظل يرددها طول الوقت.

كثر البحث عن كلمات أغنية عايم في بحر الغدر على محرك البحث العالمي جوجل لنجدها أصبحت تمثل طفرة محركات البحث في مصر، وعلى الرغم من أن اسم المهرجان الوشوش ألوان ألا أن كل من يسمعها يردد “عايم في بحر الغدر .. شط الندالة مليان”، فأصبحت أكثر شهرة وتداول بهذه الجملة.

كلمات عايم في بحر الغدر

نقدم كلمات مهرجان الوشوش ألوان عايم في بحر الغدر في فقرات على النحو التالي:

عايم في بحر الغدر شط الندالة مليان بقلوب مليها الشر والبر ماله امان نجي الخسيس منه أما الاصيل غرقان والقوي في قوته بس علي الغلبان شيطان ضحك ع الكل والذل كان عنوان نشر الفجور والظلم ما بين بني الإنسان ولما قبضوا التمن الكل باع وخان واللي عامل حبيبي على حقيقته بان شايف الوشوش الوان بلياتشو وبهلوان بيصنعوا الضحكة وبيصدقوا الأوهام يا قلوب بلا مأوى جبل الهموم اقوي فيها القوي ع الضعيف جاي بيستقوي دنيا فيها الفاعل مبني على المفعول الفرح فيها ماضي بابه صبح مقفول مركب في بحر غريق والبحر موجه عالي مبيفرقش ما بين عزيز ولا غالي Advertisements خلق وآخرها تراب عايشين في دنيا سراب واللي كانوا حبايب دلوقتي بقوا اغراب عجبي عليك يا عجب علي ايه بتستعجب دنيا وفيها العجب هوه اللي مستعجب عجبي عليك يا عجب علي ايه بتستعجب دنيا وفيها العجب هوه اللي مستعجب بحر اسيه وناس مش هي ووشوش عماله بتتلخبط فين الطيبة فين حنية اصل الدنيا خلاص بتشطب عايم في بحر الغدر شط الندالة مليان بقلوب مليها الشر والبر ماله امان نجي الخسيس منه أما الاصيل غرقان والقوي في قوته بس علي الغلبان شيطان ضحك ع الكل والذل كان عنوان نشر الفجور والظلم ما بين بني الإنسان ولما قبضوا الثمن الكل باع وخان واللي عامل حبيبي على حقيقته بان

مهرجان عايم في بحر الغدر

ويعتبر مهرجان عايم في بحر الغدر من غناء أحمد عزت وعلى سمارة، ومن كلمات تيفا العالمي، وتوزيع شيندي وخليل، ومونتاج بيبو العالمي، التى بات واحدة من أقوى الأغاني الشعبية حاليًا لذا قدمنا كلماتها مكتوبة في هذا الموضوع بعد زيادة البحث عنها.

عايم في بحر الغدر يوتيوب

حققت أغنية عايم في بحر الغدر “الوشوش ألوان” على موقع اليوتيوب 71.169.727 مشاهدة، 614 ألف لايك، منذ طرحها من أربعة شهور في 3 مايو 2019 حتى وقتنا هذا، مما يشير ذلك إلى نجاح الأغنية رغم عدم شهرة مغنيها ألا أنها نالت إعجاب الكثيرون.

الجدير بالذكر أن انتشرت في الآونة الأخيرة أغاني شعبية عرفت باسم المهرجانات وحققت جماهيرية عريضة وصدى مسموع بين الشباب من أبناء الجيل الحالي، ومنها أغنية عايم في بحر الغدر وأغنية خطوة وأغنية وداع يادنيا وداع وغيرهم من الأغاني الشعبية.