كلمات أغنية ما أسامح أصالة نصري مكتوبة وكاملة تتصدر بوستات السوشيال ميديا

تصدرت كلمات أغنية ما أسامح أصالة نصري مكتوبة وكاملة بوستات رواد السوشيال ميديا بمختلف أنماط مواقع التواصل الاجتماعي منذ اللحظات الأولى من طرح أغنية ما أسامح أصالة يوتيوب وظل الجميع يبحث عنها لسماعها ونشرها على صفحتهم الشخصية بتلك المواقع، حتى أصبحت الأغنية ضمن تريند “جوجل” العالمي، محتلة طفرة محركات البحث في إطار كلمات الأغاني الأكثر بحثًا على الإنترنت، لذلك نستعرض معكم كلمات أغنية ما أسامح الجديدة لأصالة، في هذا الموضوع.

تحرص دائما الفنانة السورية أصالة على تقديم مفاجأت لجمهورها من خلال ألبوماتها الطربية، فلم تأخذ أغانيها نمط معين، بل تتنوع بين الحزن والفرح والرومانسية، والفراق، الأمر الذي يجعلها تحقق جماهيرية عريضة منذ الساعات الأولى لطرحها أي ألبوم جديد، وتعاصر الأجيال الجديدة والقديمة، وأغانيها لها شهرة واسعة في مختلف دول العالم العربي.

كلمات أغنية ما أسامح أصالة نصري

إليكم كلمات أغنية ما أسامح مكتوبة كاملة في فقرات بناءً على طلب متابعينا من مصر ومعظم الدول العربية على النحو التالي:

إذا هان الغلا عندك أبلقى الغدر يشفعلي أبغدر فيك بأحلامك حقيقة طهري الواضح و لكن أعرف النية غيابك حيل يشبهلي قهرني غيابك و لكن طلع إحساسنا فاضح إذا هان الغلا عندك أبلقى الغدر يشفعلي أبغدر فيك بأحلامك حقيقة طهري الواضح و لكن أعرف النية غيابك حيل يشبهلي قهرني غيابك و لكن طلع إحساسنا فاضح يطيب النوم و إنت ظالم كفيل الله يردها لي و إذكر وقتها إني حلفت بالله ما أسامح تدور الدنيا لو تقسى بتلقى دعوتي هي هي عسى الله يحرق أعصابك كثر ما كنت لي جارح دامك شايف إن عمري ضياع لعمرك المضوي Advertisements دامك جامع الرغبات و أنا إلي فدنيتك طارح بساوي طيشك بطيبك و أكسر ضلعك الي بي و أطلب ربي إن يخلق فقلبي كرهك الجامح ذبحت إحساسي الوافي دفنته في دموعك لي بكت عيوننا الإثنين من إلي فيننا ذابح إذا كان الخطا آسف أبخطي لين تعذرلي و إذا كان الأسف غلطة أبرضى بحكيك البارح إذا متجاهل و عارف إترك صدنا يروي عروق البعد يا حظي ردلي عقلي السارح و إذا ناوي بترجعلي أو إنك مخطي ترجعلي تأكد ما فرقت عندي حلفت بالله ما اسامح

أغنية ما أسامح يوتيوب

وصلت أغنية ما أسامح أصالة على اليوتيوب للفيديوهات، أكثر من مليون ونصف مشاهدة، برقم 1،302،103 مشاهدة، من وقت طرحها في 15 سبتمبر الحالي حتى وقتنا هذا، فلم يمر أكثر من أسبوع وحققت الأغنية صدى مسموع، وأكثر ما يبحث عنها الفتيات ويعلقون عليها حيث أداء المطربة السورية أصالة المختلف في تلك الأغنية عن الكثير من أغانيها، وطرحتها الفنانة أصالة على قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب.

الجدير بالذكر أن كلمات أغنية ما أسامح أصالة نصري للشاعر محمد الكبير، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وطرحتها الفنانة أصالة بعد إطلاق أحدث ألبوماتها الغنائية وهو بعنوان “في قربك” والذي يتضمن 10 أغانى، وهما “في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جداً جداً، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة سد”، ويمكنكم متابعتنا باستمرار للحصول على العديد من الأغاني لمختلف النجوم مكتوبة كاملة، ردود فعل الجماهير عليها.