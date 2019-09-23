ِشاهد.. بنطلون منى زكي يثير الجدل في مهرجان الجونة السينمائي

نشر الحساب الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي عبر موقع انستجرام، صورة للفنانة منى زكي، أثناء حضورها فعاليات المهرجان في دورته الثالثة، حيث كانت الصورة صادمة للبعض.

حيث ظهرت الفنانة منى زكي في الصورة وهي ترتدي بنطلون ممزق من على منطقة الركبة، وبودي مفتوح قصير يظهر منطقة البطن، مما أثار حالة شديدة من الجدل.

ومن الجدير بالذكر أن الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، انطلق يوم الخميس الماضي الموافق 19 من سبتمبر الجاري 2019، وتستمر الفعاليات حتى يوم الجمعة المقبل الموافق 27 من سبتمبر 2019، بحضور عدد كبير من الفنانين في مصر والدول العربية.