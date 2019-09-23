شاهد.. أحمد مراد يشكر جمهوره بعد نجاح “الفيل الأزرق2”

وجه الكاتب والسيناريست أحمد مراد رسالة شكر للجمهور، وذلك بعد النجاح الساحق الذي حققه فيلمه الأخير “الفيل الأزرق2″، والذي حقق إيرادات تخطت حاجز الـ 100 مليون جنيه.

حيث نشر “مراد” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلاً: “شكرًا للجمهور.. أول فيلم مصري يتخطى حاجز ١٠٠ مليون جنيه إيرادات”.

فيلم “الفيل الأزرق2” من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، هند صبري، نيللي كريم، شيرين رضا، خالد الصاوي، إياد نصار، مها أبو عوف، ولاء الشريف، وغيرهم، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.