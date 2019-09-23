ِتعرف على رسالة أحمد فلوكس لـ محمد علي

أعرب الفنان أحمد فلوكس عن غضبه الشديد من رجل الأعمال الهارب محمد علي، ووجه له رسالة نارية عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

حيث احتوت رسالة فلوكس على بعض الألفاظ الخارجة، ثم اعتذر عن ذلك قائلاً: “أسف لقلة الأدب بس حبيت انزل بمعني الكلمتين +18.. بلاش أنا علشان أنا عند بلدي وجيش بلدي وابني وأهلي قليل الأدب ..بلاش أنا.. يا خرفان”.

يذكر أن أحمد فلوكس شارك مؤخرًا في فيلم “الممر”، بطولة عدد من النجوم، منهم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، محمد فراج، محمود حجازي، محمد الشرنوبي، أسماء أبو زيد، وغيرهم، ومن تأليف أمير طعيمة، وللمخرج شريف عرفة.