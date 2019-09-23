كلمات أغنية خاطرك لـ أميمة طالب مكتوبة.. أقوى الأغاني التونسية

نستعرض كلمات أغنية خاطرك لـ أميمة طالب مكتوبة فهى من أقوى الأغاني التونسية، تعاونت فيها للمرة الأولى مع الملحن سهم وذلك بعد أن شاركت أميمة بغناء العديد من الأغاني الخليجية لفنانين آخرينن الأمر الذي دفعها لخوض التجربة، وتأتي الأغنية ضمن ألبوم خليجى للمطربة أميمة طالب التى اشتهرت بـ”سمراء قرطاج” يضم 12 أغنية، وحظيت على إعجاب الجمهور من طرحها بالأسبوع الماضي، تعرف الفنانة أميمة طالب منذ مشاركتها في السنوات الماضية في برنامج (ستار أكاديمي) لاكتشاف المواهب ومن وقتها حققت شهرة واسعة في تونس، الخليج والبلدان العربية.
في إطار طرح العديد من كلمات الأغاني على موقعنا، نقدم كلمات أغنية خاطرك لـ أميمة طالب مكتوبة بناء على زيادة البحث عليها تلك الأيام لكونها من أجدد الأغاني الخليجية التى لها جمهور معينة ليس بقليل يحرص على سماعها.
كلمات أغنية خاطرك يوتيوب
طرحت المطربة أميمة طالب أغنيتها الجديدة الأسبوع الماضى تحديدًا يوم 14 سبتمبر الحالي، على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت 926.591 مشاهدة ولازالت تتوالى التساؤلات عليها يوم تلو الآخر من قبل متابعينا، لذا عكفنا على توضيحها.
كلمات أغنية خاطرك لـ أميمة طالب
نقدم كلمات أغنية خاطرك لـ أميمة طالب مكتوبة كاملة في فقرات خلال السطور التالية:
خاطرك هذا مسوي بي سوايا
كل ما قالو عشانه قلت يالله خاطرك
لو تظن انك سكنت اقصى الحنايا
ايه قسم بالله ظنك في محله
خاطرك هذا مسوي بي سوايا
كل ما قالو عشانه قلت يالله خاطرك
لو تظن انك سكنت اقصى الحنايا
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ايه قسم بالله ظنك في محله
خاطرك ما اقواه تفداه العطايا
قلت له قدام جاك القلب كله
خاطرك شافوله بعيني بقايا
جعل من زعله دربه ما يدله
أنت آمر بترك الدنيا ورايه
بس عشانك طار قلبي من محله
اطلبوني وراحت أيامي ضحايا
كل ما قالوا عشانك قلت يالله
تجدر الإشارة إلى أن كلمات أغنية خاطرك من غناء الفنانة التونسية أميمة طالب، ومن كلمات سعود البابطين، ومن ألحان سهم، وتوزيع بشار سلطان، زاد شهرة الفنانة أميمة من وقتها وبات الجميع يتحدث عن الأغنية لنمطها الجديد.
وفي السياق ذاته، يجب التنويه أن موقعنا يقدم كلمات الأغاني المشهورة الجديدة والقديمة التى يهتم بسماعها الكثير من الجمهور في مختلف الدول العربية ومن يريد كلمات أغاني معينة عليه ترك تعليق باسم الأغنية ونوضحها في أسرع وقت.