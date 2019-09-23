بشري تستعرض رشاقتها على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة

خطفت الفنانة بشرى كافة الأنظار أثناء ظهورها علي لسجادة الحمراء لمشاهدة الفيلم اللبناني “1982” في مهرجان الجونة المشارك ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

حيث تدور أحداث الفيلم في صيف عام 1982، داخل مدرسة آمنة متوارية في رحاب الجبال المُطلة على بيروت، وقد كانت الامتحانات هناك تجرى بسلاسة، ولكن كان هناك صبي يبلغ من العمر 11 عاما ينوي البوح لزميلته في نفس الصف “جوانا” بمدى حبه لها.

ولكن تتعرض البلاد لهجوم جوىّ وتعلق الدراسة هناك، ولذا يزداد تصميمه أكثر فأكثر، للاعتراف لها بالحب بعد إغلاق المدرسة، وتبدأ أحداث الحب بينهم والتي تحتل الحرب خلفيتها.

ويعد هذا العمل هو الأول للمخرج الشاب وليد مؤنس، وهو من بطولة المخرجة الشهيرة نادين لبكي، وقد شارك الفيلم في مهرجان تورونتو السينمائى وحصد جائزة أفضل فيلم أسيوي كما أنه من المتوقع أن ينافس الفيلم بقوة على جوائز المهرجان هذا العام.